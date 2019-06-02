Bayburt Belediyesi halk otobüsleri bayramda ücretsiz olacak
1 saat önce
Bayburt Belediyesinin toplu ulaşıma çözüm üretmek için hizmete başlattığı halk otobüsleri, bayramda ücretsiz olacak.
Bayburt
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:49 Kaynak: AA
Belediyesinin toplu ulaşıma çözüm üretmek için hizmete başlattığı halk otobüsleri, bayramda ücretsiz olacak.
Bayburt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Bayburt'ta toplu ulaşımda rahatlama sağlayan Bayburt Belediyesi halk otobüslerinden Ramazan Bayramında üç gün boyunca vatandaşların ücretsiz yararlanacağı belirtildi.
Açıklamada, uygulamanın bayramın kutlanacağı 4- 6 Haziran
arasında geçerli olacağı kaydedildi.
Sebze ve meyve fiyatları vatandaşların yüzünü güldürdü
Avrupa'nın Göbeğinde Sultanahmet Esintisi! Mehterle İftar Yaptılar
Bağcılar'da savaş gibi park kavgası: 2 ölü, 7 yaralı
Son Dakika! Bakan Kurum'dan Sakarya'da meydana gelen deprem sonrası ilk açıklama