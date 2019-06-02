Son Dakika Haberleri: Bayburt Belediyesi halk otobüsleri bayramda ücretsiz olacak
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Bayburt Belediyesi halk otobüsleri bayramda ücretsiz olacak

1 saat önce

Bayburt Belediyesinin toplu ulaşıma çözüm üretmek için hizmete başlattığı halk otobüsleri, bayramda ücretsiz olacak.

Bayburt Belediyesi halk otobüsleri bayramda ücretsiz olacak, System.String[]
Bayburt Belediyesinin toplu ulaşıma çözüm üretmek için hizmete başlattığı halk otobüsleri, bayramda ücretsiz olacak.
Bayburt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Bayburt'ta toplu ulaşımda rahatlama sağlayan Bayburt Belediyesi halk otobüslerinden Ramazan Bayramında üç gün boyunca vatandaşların ücretsiz yararlanacağı belirtildi.
Açıklamada, uygulamanın bayramın kutlanacağı 4- 6 Haziran arasında geçerli olacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:49 Kaynak: AA
Bayburt, Güncel
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