Bayburt Belediyesi Halk Otobüsleri bayramda ücretsiz olacak
40 dakika önce
Bayburt Belediyesi'nin toplu ulaşıma çözüm üretmek için hizmete başlattığı halk otobüsleri, bayramda ücretsiz olacak.
Bayburt
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:51 Kaynak: İHA
Belediyesi'nin toplu ulaşıma çözüm üretmek için hizmete başlattığı halk otobüsleri, bayramda ücretsiz olacak.
Hizmete başlamasıyla birlikte Bayburt'ta toplu ulaşımda bir rahatlama sağlayan Bayburt Belediyesi halk otobüslerinden Ramazan Bayramında üç gün boyunca vatandaşlar ücretsiz yararlanacak.
Bayramın kutlanacağı 4- 6 Haziran
tarihleri arasında geçerli olacak uygulamayla vatandaşlar belediye otobüslerini ücretsiz kullanabilecek. - BAYBURT
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