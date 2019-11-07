Bayburt Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
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Bayburt Belediyesi Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin başkanlığında gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:56 Kaynak: İHA
Bayburt Belediyesi Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantı geçtiğimiz ayın zaptının okunması ve Başkan Pekmezci'nin Kasım ayında yapılacak çalışmalar hakkında konuşmasıyla başladı.
Toplantıda Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı gündeminde yer alan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporları da tek tek okundu. Mecliste gündem maddeleri meclis üyelerine sunularak oy birliği ile tek tek karara bağlandı. - BAYBURT
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