Bayburt Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bayburt Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Bayburt Belediyesi Meclis Toplantısı gerçekleştirdi.

Bayburt Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı, System.String[]

Bayburt Belediyesi Meclis Toplantısı gerçekleştirdi.

Başkan Hükmü Pekmezci, Belediye Meclis Salonundaki toplantıda yaptığı konuşmada, 2020 yılının ilk toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Yeni bir yıla girmiş olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Pekmezci, "2020 yılının ülkemize, milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Şehrimiz için alacağımız önemli kararların hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:24 Kaynak: AA
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