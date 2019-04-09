Bayburt Belediyesi'nde Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısı

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından yeni dönemin ilk belediye meclis toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında gerçekleşti.

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından yeni dönemin ilk belediye meclis toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında gerçekleşti.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantı da Belediye Başkanı Pekmezci, yeni dönemin hayırlara vesile olmasını diledi. İlk olarak encümen, çeşitli komisyonlar ile bağlı bulunan birliklere üye seçimi gerçekleştirildi. Daha sonra ise 2018 yılı faaliyet raporu görüşüldü.



Yapılan oylamalarda aşağıdaki meclis üyeleri ilgili görevlere seçildi:



Belediye Başkan Yardımcısı



Süreyya Türkmenli



Meclis Başkan Vekilleri



1. Başkan Vekili: Çetin Köse



2. Başkan Vekili: Raif Kalekahyası



Katip Üyeler



Meryem Kılıç (Asil)



Ayşegül Aydın (Asil)



Murat Sezek (Yedek)



Zekeriya Mevlütoğulları (Yedek)



Denetim Komisyonu Üyeleri



Ayşegül Aydın



Meryem Kılıç



Süreyya Türkmenli



İmar Komisyonu Üyeleri



Abdulhamit Karaoğlu



Suat Doğan



Osman Nuri Tuluğ



Cengiz Babaoğlu



Raif Kalekahyası



Plan ve Bütçe Komisyonu



Eyüp Artar



Ayşegül Aydın



Hasan Karakum



Zekeriya Mevlütoğulları



Muzaffer Çeker



Encümen Üyeleri



Abdulhamit Karaoğlu



Suat Doğan



Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği



Çetin Köse ( Asil)



Cengiz Babaoğlu (Yedek)



Türk Dünyası Belediyeler Birliği



Suat Doğan (Asil)



Raif Kalekahyası (Yedek)



Doğu Anadolu Belediyeler Birliği



Hasan Karakum (Asil)



Zekeriya Mevlütoğlulları (Yedek)



Çoruh Havzası Kalkınma Birliği



Abdulhamit Karaoğlu



Osman Nuri Tuluğ



Ramazan Aydoğdu - BAYBURT

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