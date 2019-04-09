Son Dakika Haberleri: Bayburt Belediyesi'nde Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısı

Bayburt Belediyesi'nde Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısı

50 dakika önce

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından yeni dönemin ilk belediye meclis toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında gerçekleşti.

Bayburt Belediyesi'nde Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısı, System.String[]
31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından yeni dönemin ilk belediye meclis toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantı da Belediye Başkanı Pekmezci, yeni dönemin hayırlara vesile olmasını diledi. İlk olarak encümen, çeşitli komisyonlar ile bağlı bulunan birliklere üye seçimi gerçekleştirildi. Daha sonra ise 2018 yılı faaliyet raporu görüşüldü.

Yapılan oylamalarda aşağıdaki meclis üyeleri ilgili görevlere seçildi:

Belediye Başkan Yardımcısı

Süreyya Türkmenli

Meclis Başkan Vekilleri

1. Başkan Vekili: Çetin Köse

2. Başkan Vekili: Raif Kalekahyası

Katip Üyeler

Meryem Kılıç (Asil)

Ayşegül Aydın (Asil)

Murat Sezek (Yedek)

Zekeriya Mevlütoğulları (Yedek)

Denetim Komisyonu Üyeleri

Ayşegül Aydın

Meryem Kılıç

Süreyya Türkmenli

İmar Komisyonu Üyeleri

Abdulhamit Karaoğlu

Suat Doğan

Osman Nuri Tuluğ

Cengiz Babaoğlu

Raif Kalekahyası

Plan ve Bütçe Komisyonu

Eyüp Artar

Ayşegül Aydın

Hasan Karakum

Zekeriya Mevlütoğulları

Muzaffer Çeker

Encümen Üyeleri

Abdulhamit Karaoğlu

Suat Doğan

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği

Çetin Köse ( Asil)

Cengiz Babaoğlu (Yedek)

Türk Dünyası Belediyeler Birliği

Suat Doğan (Asil)

Raif Kalekahyası (Yedek)

Doğu Anadolu Belediyeler Birliği

Hasan Karakum (Asil)

Zekeriya Mevlütoğlulları (Yedek)

Çoruh Havzası Kalkınma Birliği

Abdulhamit Karaoğlu

Osman Nuri Tuluğ

Ramazan Aydoğdu - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:05 Kaynak: İHA

Ayşegül Aydın, Hükmü Pekmezci, Güncel
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