Bayburt Belediyesi'nden atlı spor kulüplerine destek - Son Dakika

Bayburt Belediyesi şehirde faaliyet gösteren atlı spor kulüplerine destekte bulundu.



Bayburt, 21 Şubat, Dede Korkut, Genç Osman, İpekyolu, Çoruh ve 15 Temmuz Atlı Spor Kulüplerinin başkanları ile Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi Necdet Yılmaz, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye cirit sporuna verdiği desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundular.



Geleneksel spor dallarından biri olan cirit sporunun Bayburt'ta yaşatılmasını sağladıkları için kulüp temsilcilerine teşekkür eden Başkan Pekmezci, daha önce geleneksel spor dallarıyla yakından ilgilendiğini ve kendisi için ata sporu ciritin ayrı bir önemi olduğunu belirterek, "Ben daha önce Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Eğitim Kurulu'nda yer aldım. Bayburt'ta cirit ekibinde ikinci başkanlık yaptım. Bizim çocukluk yıllarımızda cirit ekibimiz vardı. Tek bir ekibimiz vardı. Aradan geçen süre zarfında Bayburt'un 1989'da il oluşundan sonraki dönemde Muammer Daştan Bey'in başkanlığında benim de başkan yardımcısı olduğum bir cirit ekibi kurulmuştu. İçerisinde Kop Köyü ve Balca Köyü'nden sporcuların olduğu bir ekip vardı. Şimdi burada 7 tane ekibi görmek ayrı bir mutluluk" diye konuştu.



Geleneksel spor dallarının Bayburt'un en önemli konularından biri olduğunu söyleyen Başkan Pekmezci, "Geleneksel spor dallarının yanında bir de kültürel doku itibariyle tarih ve kültür şehrine yakışan bir zemin oluştu. Biliyorsunuz biz bu yıl Dede Korkut Şölenleri'nin 25. sini yaptık. Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin Dede Korkut'un kültürel mirasa dahil olması için bir müracaatı vardı ve bu kabul edildi. Düzenlenen belgede Türkiye adına UNESCO Türkiye temsilciliği tarafından Bayburt Belediyesi'ne verildi. Biz şuanda resmi bir yapı içerisinde devam ediyoruz. Biz elimizden geldiği kadarıyla size yardımcı olacağımızı söyledik. İnşallah hayırlara vesile olur" ifadelerini kullandı.



Açıklamalarında Dede Korkut Obası Projesine de değinen Pekmezci, "Daha önce söylediğim gibi yukarıdaki şehir parkında geleneksel dokuya uygun bir Dede Korkut Obası projemiz var. Bu projenin bir bölümünde de cirit sahası ve okçuluk sporunun yapılacağı alanlar var. Bir de bizim Tarım Yerleşkesi'nde hayvan barınakları ve cirit alanı olacak, onları da zaman içerisinde yapacağız. Bu sene nasip olursa hayvan pazarı ve kesimhaneyi, faaliyete geçireceğiz" dedi.



Kulüp başkanlarına tavsiyelerde de bulunan Başkan Hükmü Pekmezi sözlerini şöyle sürdürdü: "Allah kazasız belasız müsabakalar yapmayı nasip eylesin. Bazen kulüpler birbirlerini çekemezler, bazen arkadaşlar birbirlerini çekemezler. Ama şuanda 7 takımla burada bulunmanız ve birbirinizle olan muhabbetiniz nedeniyle sizleri kutluyorum. Allah sizin birlikteliğinizi beraberliğinizi bozmasın. Birbirinizi incitmeyin, örnek olun. Sizleri tekrar yürekten kutluyorum. İnşallah Bayburt Türkiye'de ciritle beraber geleneksel spor dallarında başarılı olur. Bizim de Türkiye'de farklı bir boyutta ismimizi öne çıkaran bir konuma gelir."



Kulüp başkanları ise Başkan Pekmezci'ye cirit sporuna verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini sunarak Bayburt Belediyesi'nin yapacağı programlarda kendilerine düşen ne varsa yardımcı olacaklarını söylediler.



Ziyarette ayrıca Bayburt Belediyesi'nin hayata geçirmeyi planladığı ve içerisinde geleneksel Türk sporlarının yapılacağı alanların da yer aldığı Dede Korkut Obası projesi de incelendi. - BAYBURT