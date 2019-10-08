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Son Dakika Güncel Bayburt Belediyesi'nden fırın denetimi

Bayburt Belediyesi'nden fırın denetimi

10 dakika önce

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren fırınları denetledi.

Bayburt Belediyesi'nden fırın denetimi, System.String[]

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren fırınları denetledi.


Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların üretilen unlu mamullere sağlıklı şekilde ulaşarak tüketmelerini sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin rutin olarak yapıldığı bildirildi.


Açıklamada ayrıca, işletmelerde imalathane ve çalışanların temizliği, üretilen ürünlerin gramajı ile bu ürünlerin sağlığa uyumluluk koşulları gibi kontrollerin yapıldığı belirtildi.


Kontrol esnasında eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerine var olan eksiklikleri gidermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. - BAYBURT

Zabıta Müdürlüğü, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:16 Kaynak: İHA
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