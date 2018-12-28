Son Dakika Haberleri: Bayburt Belediyesi'nden Kar Mesaisi

Bayburt Belediyesi'nden Kar Mesaisi

50 dakika önce

Bayburt'ta etkisini gösteren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri bu olumsuzluğu en aza indirmek için karla mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

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Bayburt'ta etkisini gösteren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri bu olumsuzluğu en aza indirmek için karla mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kar yağışının başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran ekipler şehrin birçok noktasında aynı anda kar temizliği gerçekleştiriyor.

Gece ve gündüz olmak üzere hiç ara vermeden devam eden çalışmalar çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahalle ve şehir merkezindeki yolları açarak tuzlama çalışması gerçekleştirirken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kaldırımlardaki karları temizliyor.

Çalışmaları yerinde takip eden Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt'ta dün etkili olan kar yağışıyla birlikte belediye ekiplerinin teyakkuza geçtiğini ve karla mücadelenin gece de aralıksız sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve trafikte sıkıntı yaşanmaması amacıyla, cadde ve sokakların trafiğe açık tutulabilmesine yönelik dün geceden beri etkin mücadele yapıyoruz. Fen işleri ekiplerimiz ana arterler başta olmak üzere mahalle aralarındaki yolları açarak tuzlama çalışması yaparken temizlik ekiplerimiz ise kaldırımlarda kar temizliği gerçekleştiriyor" dedi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:07 Kaynak: İHA

Yaşam
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