Bayburt Belediyesi'nden karla mücadele çalışması - Son Dakika
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Bayburt Belediyesi'nden karla mücadele çalışması

6 saat önce

Bayburt'ta akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt Belediyesi'nden karla mücadele çalışması, System.String[]

Bayburt'ta akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.


Bayburt'ta akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı şehri beyaz örtü ile kapladı. Kar yağışının başlamasıyla Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Şehir merkezindeki yolları ve kaldırımları temizleyen ekipler kaza ve olumsuzluklara karşı ise tuzlama çalışması yapıyor.


Ana arterlerde tuzlama çalışması yapılıyor


Ekipler kar temizleme ve yol açma çalışmalarına devam ederken bir yandan da şehir içi araç ve yaya trafiğinde buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Fen İşleri Müdürlüğünce tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Özellikle ana arterlerde yoğunlaşan tuzlama çalışmasıyla buzlanmadan dolayı oluşabilecek kazaların önüne geçiliyor.


Çalışmalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve trafikte sıkıntı yaşanmaması amacıyla, cadde ve sokakların trafiğe açık tutulabilmesine yönelik mücadele ediyoruz. Fen işleri ekiplerimiz ana arterler başta olmak üzere mahalle aralarındaki yolları açarak tuzlama çalışması yaparken temizlik ekiplerimiz ise kaldırımlarda kar temizliği gerçekleştiriyor" dedi. - BAYBURT

Fen İşleri Müdürlüğü, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 08:17 Kaynak: İHA
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