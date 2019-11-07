Son Dakika Haberleri: Bayburt Belediyesi'nden öğrencilere "İkametgâhınızı Bayburt'a alın" kampanyası
Son Dakika Güncel Bayburt Belediyesi'nden öğrencilere 'İkametgâhınızı Bayburt'a alın' kampanyası

Bayburt Belediyesi'nden öğrencilere "İkametgâhınızı Bayburt'a alın" kampanyası

6 saat önce

Bayburt Belediyesi'nce kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik "İkametgahınızı Bayburt'a alın.

Bayburt Belediyesi'nden öğrencilere

Bayburt Belediyesi'nce kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik "İkametgahınızı Bayburt'a alın. Belediyemizden hediyenizi anında alın" kampanyası başlatıldı.


Belediyeden yapılan duyuruda, 31 Aralık 2019 tarihine kadar ikametgahlarını yaşadıkları şehir olan Bayburt'a aldıran üniversite öğrencilerine çeşitli hediyeler verileceği belirtildi.


İkametgah aldırmak için gerekli belgelerin; ikametgah belgesi, öğrenci belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi olduğu kaydedilerek, Bayburt nüfusunun yaklaşık yüzde 13'ünün öğrencilerden oluştuğu belirtildi.


Öte yandan yaşanılan yerde ikametgahın bulunmasının hukuki bir zorunluluk olduğu yasalarda belirtilerek, "5490 sayılı nüfus hizmetleri kanunun 68. Maddesi 1. Fıkrası C bendi gereğince adres bildirimlerini süresi içinde yapmayanlar ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında para cezası uygulanması öngörülmektedir. Her vatandaşın ikametgahını yaşadığı kentte göstermesi bağlı bulunduğu belediye gelirlerinin artırılması anlamına gelmektedir. Aksi takdirde belediyeden hizmet aldığı halde ikametgahını gerçek şekilde göstermeyenler, hem gelir azalmasına neden olmakta hem de başkasının hakkını kullanmış olmaktadır." ifadelerine yer verildi. - BAYBURT

Bayburt, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:28 Kaynak: İHA
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