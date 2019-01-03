Bayburt Belediyesi'nden Okullarda Hacivat Karagöz Oyunu
42 dakika önce
Bayburt Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
Bayburt
Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce Bayburtluları birçok kültürel etkinlikle buluşturan Bayburt Belediyesi çocukları da unutmadı.
Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında çalışmalarını hızla sürdüren Bayburt Belediyesi, Bayburt'ta bulunan ilkokullarda öğrencileri geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat Karagöz ile buluşturuyor.
Bayburt'taki tüm ilkokullarda Ufuk Kalekahyası tarafından gerçekleştirilecek olan gösteri ilk olarak Atatürk
İlkokulu, 21 Şubat İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu'nda sahnelendi. Karagöz ve Hacivat'ın keyifli sohbetiyle eğlenceli dakikalar yaşayan çocuklar ise oyundan oldukça memnun kaldı. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:21 Kaynak: İHA
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