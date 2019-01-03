Son Dakika Haberleri: Bayburt Belediyesi'nden Okullarda Hacivat Karagöz Oyunu

Bayburt Belediyesi'nden Okullarda Hacivat Karagöz Oyunu

42 dakika önce

Bayburt Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Bayburt Belediyesi'nden Okullarda Hacivat Karagöz Oyunu, System.String[]
Bayburt Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce Bayburtluları birçok kültürel etkinlikle buluşturan Bayburt Belediyesi çocukları da unutmadı.

Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında çalışmalarını hızla sürdüren Bayburt Belediyesi, Bayburt'ta bulunan ilkokullarda öğrencileri geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat Karagöz ile buluşturuyor.

Bayburt'taki tüm ilkokullarda Ufuk Kalekahyası tarafından gerçekleştirilecek olan gösteri ilk olarak Atatürk İlkokulu, 21 Şubat İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu'nda sahnelendi. Karagöz ve Hacivat'ın keyifli sohbetiyle eğlenceli dakikalar yaşayan çocuklar ise oyundan oldukça memnun kaldı. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:21 Kaynak: İHA

Bayburt, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü'yü Ailesiyle Tanıştırdı Hayata 1 Gün Tutunabilen Üçüzlere Türk Bayraklı Veda

Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı Marketlerden Sonra Eczanelerde de Poşetler Parayla Satılmaya Başlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 12:03:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayburt Belediyesi'nden Okullarda Hacivat Karagöz Oyunu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]