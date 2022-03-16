Bayburt Belediyesi'nden su ücretlerinde ikinci kez indirime gidildi - Son Dakika
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Bayburt Belediyesi'nden su ücretlerinde ikinci kez indirime gidildi

16.03.2022 17:59
Bayburt Belediyesi'nden su ücretlerinde ikinci kez indirime gidildi

Bayburt Belediyesinden su fiyatlarına yüzde 7 oranında indirim yapıldığı bildirildi.

Bayburt Belediyesinden su fiyatlarına yüzde 7 oranında indirim yapıldığı bildirildi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de ve dünyada devam eden ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla vatandaşın yanında olmak adına şubat ayında su ücretlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldüğünü anımsattı.

Pekmezci, KDV indirimine ek olarak yüzde 7 oranında bir indirim daha yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İnsan hayatındaki en temel ihtiyaçlardan biri olan su konusunda vatandaşın cebini rahatlatan bir karar aldık. Bayburt Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Suya ulaşım konusunda fiyatlarımızı en makul seviyeye çekme adına gerekli adımları attık. Tekrar hayırlı olmasını diliyorum."

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Hükmü Pekmezci, Türkiye, Bayburt, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayburt Belediyesi'nden su ücretlerinde ikinci kez indirime gidildi - Son Dakika


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