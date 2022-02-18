Kütahya'da su tüketim bedelindeki KDV oranları yüzde 1'e düşürüldü - Son Dakika

Kütahya'da su abonelerinden alınan Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında yüzde 7 indirime gidildiği bildirildi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, yaptığı açıklamada, yüzde 1'lik yeni KDV oranının okunan faturalara yansıtılmaya başlandığı söyledi.

Belediye olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirten Işık, şunları kaydetti:

"Resmi Gazete'de yayımlanan mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı'na istinaden, su ücretlerindeki KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülerek yüzde 7 oranında indirim yaptık. 0-30 metreküp arası mesken tarifesindeki 1 metreküp su ücreti KDV dahil 2,33 liraya düşürülmüştür. Aldığımız bu kararın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kütahya Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."