Üye Girişi
Kütahya'da su tüketim bedelindeki KDV oranları yüzde 1'e düşürüldü - Son Dakika

Kütahya'da su tüketim bedelindeki KDV oranları yüzde 1'e düşürüldü

18.02.2022 14:42
Kütahya'da su tüketim bedelindeki KDV oranları yüzde 1'e düşürüldü

Kütahya'da su abonelerinden alınan Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında yüzde 7 indirime gidildiği bildirildi.

Kütahya'da su abonelerinden alınan Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında yüzde 7 indirime gidildiği bildirildi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, yaptığı açıklamada, yüzde 1'lik yeni KDV oranının okunan faturalara yansıtılmaya başlandığı söyledi.

Belediye olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirten Işık, şunları kaydetti:

"Resmi Gazete'de yayımlanan mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı'na istinaden, su ücretlerindeki KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülerek yüzde 7 oranında indirim yaptık. 0-30 metreküp arası mesken tarifesindeki 1 metreküp su ücreti KDV dahil 2,33 liraya düşürülmüştür. Aldığımız bu kararın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kütahya Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

YORUMLAR
500
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanların cezası artırıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanların cezası artırıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Katma değer vergisi, Bayburt, Gazete, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da su tüketim bedelindeki KDV oranları yüzde 1'e düşürüldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:44 Önce yorumlarını, sonra fotoğraflarını sildi! Hande Erçel, Kerem Bürsin'i bitirdi
15:37 "Hedefiniz Erdoğan'ı yıkmak mı" diye soruldu! Kılıçdaroğlu: Erdoğan bugün var yarın yok, ama Türkiye Cumhuriyeti bakidir!
15:26 Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz Efnan'a hiç ayrılmayacaklarını söylüyor
15:14 Yemek Sepeti kuryeleri kararlı! Bugün de Alman Başkonsolosluğu önünde toplandılar, haklarını istediler!
15:13 Bakan Bozdağ, 16 yaşında katledilen Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı diledi: Olayın yakın takipçisiyim
15:11 Hobisini çiftliğe dönüştürdü! 1200 tavuğun yumurtalarıyla zengin oldu
15:10 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi ile ilgili sürpriz ne?
15:07 "Ülkemizde herkes özgürdür" diyen Orhan Gencebay özür diledi: Gülşen benim evladımdır!
15:06 NASA'dan korkutan açıklama: Deniz seviyesinin yükselmesiyle sahil kıyıları sular altında kalabilir
15:01 Trabzonspor'dan bir ilk! Forma satışı 200 bini geçecek gibi duruyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 15:59:35. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da su tüketim bedelindeki KDV oranları yüzde 1'e düşürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement