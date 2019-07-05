Son Dakika Haberleri: Bayburt Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi
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Bayburt Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi

7 dakika önce

Bayburt Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında gerçekleştirildi.

Bayburt Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]
Bayburt Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı geçtiğimiz ayın zaptının okunması ve Başkan Pekmezci'nin Haziran ayında yapılan çalışmalar hakkında konuşmasıyla başladı. Toplantıda Temmuz ayı olağan meclis toplantı gündeminde yer alan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporları da tek tek okundu. Mecliste gündem maddeleri meclis üyelerine sunularak oy birliği ile tek tek karara bağlandı.

Toplantının sonunda Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Meclis üyelerinin meclis rozetlerini taktı. Toplantıya tam kadro katılan Belediye Meclis üyelerine rozetlerini tek tek takan Başkan Pekmezci, çalışmalarında başarılar diledi. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:09 Kaynak: İHA
Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel
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