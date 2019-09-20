Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Kulübü'nden bir madalya daha

Boksun Bayburt'ta parlayan yıldızı olan Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü başarılarına bir yenisini daha ekledi.



7-14 Eylül 2019 tarihlerinde Bilecik'te düzenlenen Alt Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılan Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü bu şampiyonadan da madalya ile döndü.



46 kiloda ringe çıkan Muhammet Faruk Kara Türkiye üçüncülüğünü elde ederek bronz madalya kazandı. Daha önce birçok başarıya imza atan Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü böylece koleksiyonuna bir madalya daha eklemiş oldu. - BAYBURT