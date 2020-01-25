Bayburt Belediyesinden karla mücadele çalışması - Son Dakika
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Bayburt Belediyesinden karla mücadele çalışması

6 saat önce

Bayburt'ta etkili olan kar yağışının ardından sıfırın altında 20 dereceyi bulan soğuklarda Bayburt Belediyesi ekipleri kar temizliği çalışması yapıyor.

Bayburt Belediyesinden karla mücadele çalışması, System.String[]

Bayburt'ta etkili olan kar yağışının ardından sıfırın altında 20 dereceyi bulan soğuklarda Bayburt Belediyesi ekipleri kar temizliği çalışması yapıyor.


Kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkili olduğu Bayburt'ta vatandaşların ve sürücülerin mağdur olamaması için Bayburt Belediyesi ekipleri hummalı çalışmasına devam ediyor. Kar yağışı ile birlikte alarma geçen ekipler kar temizliği çalışmalarına sıcaklıkların sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar düştüğü gece saatlerinde de ara vermeyerek çalışmalarını sürdürdü. Karla mücadeleyi şehir merkezi ve ana arterlerle sınırlı tutmayıp çalışmalarını mahallelere de taşıyan ekipler buzlanma etkisi gösteren karları temizledi. Bir yandan kar temizleme ve yol açma çalışmalarına devam eden ekipler, bir yandan da araç ve yaya trafiğinde buzlanmadan dolayı oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.


Çalışmalar birden fazla noktada aynı anda devam ederken ekiplerin bir kısmı da şehir merkezindeki kaldırımlarda kar temizliği gerçekleştiriyor. Bayburt Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri koordineli bir şekilde şehrin dört bir tarafında karla mücadele çalışmasına koyulurken Zabıta Müdürlüğü ekipleri de yol güvenliği çalışmalarını sürdürüyor. - BAYBURT

Sibirya, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:54 Kaynak: İHA
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