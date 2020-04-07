Son Dakika › Güncel › Bayburt Belediyesinden sokak hayvanlarına yem desteği - Son Dakika
Bayburt Belediyesinden sokak hayvanlarına yem desteği
6 saat önce
Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yiyecek bulma sıkıntısı çeken sokak hayvanlarına yem desteğinde bulundu.
Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yiyecek bulma sıkıntısı çeken sokak hayvanlarına yem desteğinde bulundu.
Kovid-19'la mücadele amacıyla kafe, restoran gibi işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması, vatandaşların da "Evde kal" çağrılarına azami ölçüde uymasıyla yiyecek bulamayan sokak hayvanları için harekete geçti.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, özel kaplara koydukları kuru mamaları, sokak hayvanlarının kolaylıkla erişebileceği noktalara bırakıyor.
Ekipler söz konusu uygulamayı belirli periyotlarla sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:38 Kaynak: AA
Son Dakika Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı İstanbul'a 1743 kameralı takip İzmir'de sokakta yapılan virüs testinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü: Böyle bir uygulamamız yok Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor