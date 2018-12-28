Bayburt Çinimaçin Kalesi Çinilerine Kavuşuyor

Bayburt
Kalesi'nde zamanla tahrip olan çinilerin tarihi dokuya uygun olarak yerine konulması için Vali Ali Hamza Pehlivan
'ın talimatıyla harekete geçildi. Üzerindeki mor ve mavi çini süslemeleri dolayısıyla tarihi kaynaklarda Çinimaçin Kalesi olarak geçen Bayburt Kalesi geçmişteki görüntüsüne uygun olarak çinilerle bezenecek.
Konuyla ilgili olarak Vali Ali Hamza Pehlivan makamında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Erzurum
Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü heyeti yürütülmekte olan hazırlık çalışmaları hakkında Vali Pehlivan'a bilgiler sundu. Bu bağlamda bir yıl süren araştırmalar neticesinde kale duvarları üzerindeki çini motifi planlarının büyük ölçüde tespit edildiği bildirildi. Elde edilen veriler ışığında Bayburt Kalesi duvarlarını süsleyen mor ve mavi çinilerin Selçuklu
motifleriyle arasında büyük benzerlik olduğu kaydedildi. Restorasyon çalışmaları ile yeniden hayat bulacak çiniler için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Atatürk Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımı Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Dr. Funda Koçer çizim çalışmaları gerçekleştirecek.
Vali Pehlivan çini motiflerinin kesin olarak tespitinden sonra yapılacak çalışmaların tarihi mirasa aslına uygun şekilde sahip çıkma anlamında son derece önemli olduğunu kaydetti. Bayburt Kalesi'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında Milat'tan önce 3 bin yıl öncesine uzanan kalıntılar ile su sarnıçları, ibadethane ve konut yapıları gibi Roma
, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'ne ait alanların tespit edildiğini anımsatan Vali Pehlivan, ecdadımızın izlerini taşıyan çinilerin yerleştirilmesiyle birlikte ise Bayburt Kalesi'nin geçmişte olduğu gibi benzeri olmayan bir görünüme kavuşacağını belirtti.
Vali Pehlivan bir müddet değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunduğu heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıya Ziyarete İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımı Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Dr. Funda Koçer, Müze Müdür Vekili Adem Bedir ile Rölöve Anıtlar Bölge Müdürlüğü teknik personeli katıldı. - BAYBURT