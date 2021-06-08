Ozansu Göleti ve Sulamasına Ait Malzeme Ocakları Projesine Çed Kararı - Son Dakika

T. C.

BAYBURT VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bayburt İli, Merkez İlçesi, Ozansu Köyü mevkiinde DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "Bayburt Demirözü Ozansu Göleti ve Sulamasına Ait Malzeme Ocakları" projesine Bayburt Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 24. 05. 2021 tarih ve E-202118 Karar No ile 25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince;

"ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ DEĞİLDİR" kararı verilmiştir.

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