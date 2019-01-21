Bayburt Donan Nehirde Tehlikeli Yolculuk
37 dakika önce
Donan nehirde tehlikeli yolculukBayburt'da kısmen donan Çoruh Nehri'nde 3 kişinin buz kütlesinin üzerinde yolculuğu korkuttu.
Donan nehirde tehlikeli yolculuk Bayburt
'da kısmen donan Çoruh Nehri'nde 3 kişinin buz kütlesinin üzerinde yolculuğu korkuttu.
Bayburt'da hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düşmesi ile Çoruh Nehri kısmen dondu. Nehirde buz tutan kütleler suyun yüzeyinde harekete etmeye başladı. 3 kişi çıktıkları buz kütlesinin üzerinde yolculuk yaptı. Tehlikeli yöntemle balık avlamaya çalışan 3 kişi o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:47 Kaynak: DHA
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