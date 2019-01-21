Son Dakika Haberleri: Bayburt Donan Nehirde Tehlikeli Yolculuk

Bayburt Donan Nehirde Tehlikeli Yolculuk

37 dakika önce

Donan nehirde tehlikeli yolculukBayburt'da kısmen donan Çoruh Nehri'nde 3 kişinin buz kütlesinin üzerinde yolculuğu korkuttu.

Donan nehirde tehlikeli yolculuk

Bayburt'da kısmen donan Çoruh Nehri'nde 3 kişinin buz kütlesinin üzerinde yolculuğu korkuttu.

Bayburt'da hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düşmesi ile Çoruh Nehri kısmen dondu. Nehirde buz tutan kütleler suyun yüzeyinde harekete etmeye başladı. 3 kişi çıktıkları buz kütlesinin üzerinde yolculuk yaptı. Tehlikeli yöntemle balık avlamaya çalışan 3 kişi o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:47 Kaynak: DHA

Bayburt, Güncel
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