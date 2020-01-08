"Bayburt ehramı"na coğrafi işaret belgesi verildi

Bayburt'ta, tamamen koyun yününden yapılan iplikle elle dokunan ve kadınlar tarafından yöresel giysi olarak kullanılan "Bayburt ehramı", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescil edildi.

Bayburt Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, tarihi İpek Yolu güzergahında birçok medeniyete ev sahipliği yapan, Anadolu'nun kadim yerleşim yerlerinden Bayburt'ta, kadınların yöresel giysi olarak kullandığı ve tamamen koyun yününden üretilen Bayburt ehramının coğrafi işaret olarak tescil edilmesi için üniversitenin Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, ürünün geleneksel özellikleri ve kalitesi korunarak gelecek nesillere aktarılması ve şehrin ekonomisine değer kazandırması amacıyla yapılan başvuru sonucu Bayburt ehramının, 6796 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 1 Nisan 2019'dan itibaren korunmak üzere 25 Aralık 2019'da Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edildiği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt Üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası alanda Bayburt ehramının tanıtımı için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Ehramın, dokuma tekniği ve motifleriyle Bayburt'un yöresel özelliklerini barındıran ve kentte yapılan yöresel kumaşların başında geldiğine dikkati çeken Coşkun, üniversite bünyesinde kurulan atölyede, ehram kumaşıyla modern uygulamaların yanı sıra Bayburt ehramında yer alan geleneksel motiflerin, dokuma tekniklerinin korunması ve tanıtımının yapılması için de çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Rektör Coşkun, Bayburt ehramının coğrafi işaret ile koruma altına alınmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, coğrafi işaret tescil belgesinin Bayburt ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.