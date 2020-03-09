Bayburt emniyetinden huzur toplantısı - Son Dakika
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Bayburt emniyetinden huzur toplantısı

6 saat önce

Bayburt'ta İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur'un başkanlığında huzur toplantısı düzenlendi.

Bayburt emniyetinden huzur toplantısı, System.String[]

Bayburt'ta İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur'un başkanlığında huzur toplantısı düzenlendi.


Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Nesumittin Selçuk, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri ile esnaf ve vatandaşlardan yaklaşık 250 kişinin katılımıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü sekretaryasında huzur toplantısı gerçekleştirildi.


Yapılan toplantıda İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, kent güvenliğine yönelik konuşma yaptı. Toplantı daha sonra uyuşturucuyla mücadele, telefon ve iletişim yoluyla dolandırıcılık, trafik hizmetlerine ilişkin bilgilendirmeler, genel asayiş konularında tanıtım videoları ve vatandaşların güvenlik alanına ilişkin görüş ve tavsiyelerinin alınmasıyla devam etti.


İl Emniyet Müdürü Bodur, yoğun ilgi ve katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti. - BAYBURT

Bayburt, Selçuk, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:24 Kaynak: İHA
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