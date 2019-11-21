Bayburt Emniyetinden 'telefon dolandırıcılığı' uyarısı

Bayburt'ta, polis ekipleri tarafından vatandaşlara 'telefon dolandırıcılığı' konusunda uyarıcı broşür dağıtıldı.



Bayburt Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, telefonda kendisini, savcı, jandarma ve polis olarak tanıtarak yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara uyarıcı broşür dağıttı. Cadde ve sokaklarda bulunanlarla, park ve bahçeler ve Çoruh nehri kenarında dinlenen vatandaşları uyaran polis, hiçbir kamu görevlisinin vatandaşları telefonla arayarak para istemeyeceğini belirtti. Vatandaşların böyle bir durumla karşılaşması durumundan en yakın polis merkezine veya 155 hattına başvurması gerektiğini anlatan görevliler, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Öte yandan konuyla ilgili Bayburt Emniyet Müdürlüğü'nden şu açıklama yapıldı:



"Bayburt Emniyet Müdürlüğü olarak ilimizde yer alan vatandaşlarımızın "telefon dolandırıcılığı" konusunda suç mağduru olmamaları ve bilinç düzeylerinin arttırılması kapsamında; şüphelilerin, hedef olarak belirledikleri kişileri kullanmış oldukları GSM hattından arayarak kendilerini kamu görevlisi (Polis, Hakim ve Savcı) olarak tanıtıp, para talep ettikleri bilinmektedir. Bu çerçevede kendini tanıtarak telefonla arayan şahıslara vatandaşlarımızın hiçbir şekilde itibar etmemeleri, bu şekilde bir olayla karşılaşmaları durumunda konu hakkında en yakın kolluk veya adli birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.



Ayrıca, cep telefonunuza sosyal medya aracılığıyla "Ödül Kazandınız" şeklinde mesaj atarak, ödülü alabilmeniz için kart bilgileri ile şifrelerini ya da konuşma süresi göndermenizi talep eden şahıslara güven duymamanız ve kişisel verilerinizi bu şahıslarla asla paylaşmamamız gerekmektedir.



Hiçbir "Polis, Hakim, Savcı" kendisini tanıtarak para talep etmeyeceği gibi ödül veya hediye vaat eden şahıslar şifre ve banka bilgilerinizi sizden kesinlikle istemezler. Vatandaşlarımızın alın teriyle kazandığı birikimlerini, telefonla haksız bir şekilde almaya çalışan şahıslara karşı dikkatli ve duyarlı bulunmaları olumsuz bir olayla karşılaşmamaları için önem arz etmektedir.



Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü faaliyetleri çerçevesinde vatandaşlarımıza yönelik şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden hediye ve ödül kazandıklarına dair mesajlar atılarak kişisel bilgileri ile banka şifreleri ya da konuşma süresi (dakika) göndermelerini istediklerinin anlaşılması üzerine, konu hakkında; vatandaşlarımızın yoğun olarak toplandıkları Bayburt Pazarı ile muhtelif yerlerde esnaf ve mahalle sakinlerine yönelik broşür dağıtılarak, bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır." - BAYBURT