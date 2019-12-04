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Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da ceket zam şampiyonu

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Kasım ayı verilerine göre Bayburt, Erzincan ve Erzurum (TRA1) bölgesinde erkek ceketi zam şampiyonu oldu.

Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da ceket zam şampiyonu, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Kasım ayı verilerine göre Bayburt, Erzincan ve Erzurum (TRA1) bölgesinde erkek ceketi zam şampiyonu oldu.


Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,38 bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,01 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,87 artış gerçekleşti. TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) istatistik bölgesinde Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,51 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,80 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,03 on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,83 artış gerçekleşti.


Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde erkek ceketi zam şampiyonu


TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü verilerine göre Erzurum, Erzincan ve Bayburt'un içerisinde yer aldığı TRA1 istatistik bölgesinin Kasım ayında en çok zamlanan ve en çok ucuzlayan ürünleri açıklandı. Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta geçen ay yüzde 41,93 artış oranıyla erkek ceketi zam şampiyonu olurken, bunu yüzde 27,01 oranıyla domates, yüzde 23,88 oranıyla salatalık, yüzde 20,71 oranıyla kadın kabanı, yüzde 14,35 artış ile elektrikli küçük ev aletleri takip etti.


Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde en çok portakal ucuzladı


Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde Kasım ayında fiyatı düşen ürünlerin başında portakal geldi. Kasım ayında portakal yüzde 45,47 oranında düşerken, bu ürünü yüzde 24,23'lük düşüş ile kivi izledi. Kasım ayında fiyatı en çok düşen diğer ürünler arasında yüzde 23,01 ile ıspanak, yüzde 19,51 ile karnabahar, yüzde 19,40 ile pırasa yer aldı. - BAYBURT

Erzincan, Erzurum, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:16 Kaynak: İHA
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