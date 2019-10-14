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Son Dakika Güncel Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da 'Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimleri' düzenlenecek

Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da "Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimleri" düzenlenecek

46 dakika önce

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da 4 gün sürecek "Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimleri" düzenlenecek.

Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da 4 gün sürecek "Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimleri" düzenlenecek.


Konuyla ilgili KUDAKA tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:


"KUDAKA Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimleri başlıyor. Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak bu çerçevede bölgemizdeki KOBİ'lerin yurtdışında uygun pazarlar bulmaya dönük çalışmalar yapmasına katkı sunmak amacıyla KUDAKA, görev alanına giren Bayburt, Erzincan ve Erzurum illerinde ihracat yapma isteğinde olan firmaların veya halihazırda ihracat yapan ancak ihracat payını arttırmak isteyen firmaların dış ticarete ilişkin bilgilerini geliştirmek üzere, toplam 4 gün sürecek ücretsiz Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimleri düzenlenecektir. Eğitimlerin kontenjanı her bir sınıf için 30 kişi ile sınırlı olup, başvurular değerlendirilerek eğitimlere katılacak kişiler belirlenecektir.


Başvuru yapmak isteyenlerin KUDAKA Erzurum, Erzincan ve Bayburt Yatırım Destek Ofislerine başvurmaları rica olunur.


Eğitimler; Erzurum'da 05- 08 Kasım 2019 tarihleri arasında KUDAKA Hizmet Binası, Erzincan'da 22- 25 Ekim 2019 tarihleri arasında Erzincan Yatırım Destek Ofisinde, Bayburt'ta 19- 22 Kasım 2019 tarihleri arasında Bayburt Yatırım Destek Ofisinde yapılacak" - BAYBURT

Erzincan, Erzurum, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:58 Kaynak: İHA
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