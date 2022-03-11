Bayburt-Erzurum kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Bayburt-Erzurum kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

11.03.2022 20:02
Bayburt-Erzurum kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

Bayburt-Erzurum kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bayburt- Erzurum kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'nde akşam saatlerinde yoğun kar yağışının ardından çığ meydana geldi.

Çığ nedeniyle kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kara Yolları 121. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle kara yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bölge trafik ekipleri, güzergahtaki 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi ile Aşağı Kop köyü mevkisinde araçların geçişine izin vermiyor.

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Kop Dağı, Erzurum, Bayburt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayburt-Erzurum kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika


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