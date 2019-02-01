Bayburt, Erzurum ve Erzincan Valileri ile Cumhuriyet Başsavcıları Baksı Müzesini Ziyaret Etti

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek Baksı Müzesi'ni ziyaret etti.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek Baksı Müzesi'ni ziyaret etti.



Vali Ali Hamza Pehlivan'ın ev sahipliğinde Baksı Müzesi'ne giden heyet müzede sergi salonlarını gezip eserleri inceledi. Vali Memiş, Baksı Müzesi'nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'a gıyaben tebriklerini bildirerek müzenin bölge turizmi bakımından önemli bir durak olduğunu ve konu hakkında yapılacak çalışmalara Erzurum Valiliği olarak destek sunmaya hazır olduklarını kaydetti. Vali Arslantaş da aynı düşünceleri paylaştığını belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade etti.



Ziyarette Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi ile KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Bayraktar (Baksı) Köyü Muhtarı Nabi Akçelik ve KUDAKA personeli de yer aldı. - BAYBURT

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