Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'de kar, yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'de kar, yaşamı olumsuz etkiliyor

24.03.2022 11:42
Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'de kar, yaşamı olumsuz etkiliyor

Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'de kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'de kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Bayburt'ta dün başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Park halindeki araçlar ile cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, sürücüler trafikte güçlükler yaşıyor.

Eğitime bugün ara verilen Bayburt'ta, Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, sorumluluk alanlarındaki yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Artvin

Artvin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar sonucu Ardanuç'ta 1, Borçka'da 6, Şavşat'ta 4, Yusufeli'de 2 olmak üzere toplam 13 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için Özel İdare ekiplerince çalışma başlatıldı.

Öte yandan Şavşat- Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde kar ve tipi zaman zaman trafikte aksamalara sebep oluyor.

Gümüşhane

Kentte dün gece başlayan kar nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, merkezde 10, Köse'de 5, Kürtün'de 8 ve Torul'da 15 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışıyor.

Öte yandan, kar yağışının ardından şehir merkezi ile tarihi Süleymaniye Mahallesi beyaza büründü.

Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'de kar, yaşamı olumsuz etkiliyor
Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'de kar, yaşamı olumsuz etkiliyor

YORUMLAR
500
Kar yağışı sonrası Yusufeli Barajı beyaza büründü Kar yağışı sonrası Yusufeli Barajı beyaza büründü Gümüşhane'de eğitime kar engeli Gümüşhane'de eğitime kar engeli

Gümüşhane, Bayburt, Artvin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'de kar, yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


Son Dakika
11:46 Kılıçdaroğlu'ndan "6 benzemez" tespitine yanıt: 6'mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz!
11:36 Gram altının fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:33 24 Mart 2022 Perşembe günü dolar 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
11:32 Ticaret Bakanlığı, şeker fabrikalarına inceleme başlattı!
11:29 Rus ordusundan yeni skandal! Ukrayna savaşına 20 yaşında bile olmayan azınlık askerleri göndermiş
11:24 Türkiye Samsunlu iki kardeşin vurgununu konuşuyor! 16 milyar TL'yi hesaplarına aktaran kardeşler nasıl yakalandı, onları ne ele verdi?
11:22 Şeyma Subaşı tek başına tavla oynayıp, paylaşınca alay konusu oldu
11:21 Rus askerlerin yeni savaş yöntemi dehşete düşürdü! Kocasını öldürdükleri Ukraynalı kadına cinsel şiddet uyguladılar!
11:08 Lokanta işletmecisi Ömer Ercan: 150 liraya et alıp 30 liraya satamıyoruz, o yüzden et döneri menüden kaldırdık
11:04 Ali Babacan: AK Parti ve MHP muhalefete düşünce, parlamenter sistemi destekleyecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 11:54:55. #1.12#
SON DAKİKA: Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'de kar, yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement