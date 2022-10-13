Eğitimlerini tamamlayan 263 hafız icazet aldı - Son Dakika
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Eğitimlerini tamamlayan 263 hafız icazet aldı

13.10.2022 19:08

Bayburt Üniversitesi Busenaz Sürmeneli Spor Salonu İstiklal Marşı'nın okunması Hafızların salona girişi Hafızlar ve vatandaşlardan görüntü Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç konuşması Bayburt Valisi Cüneyt Epcim Konuşması Hafızlara belge ve hediyelerinin verilmesi Bayburt'ta...

Bayburt Üniversitesi Busenaz Sürmeneli Spor Salonu

İstiklal Marşı'nın okunması

Hafızların salona girişi

Hafızlar ve vatandaşlardan görüntü

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç konuşması

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim Konuşması

Hafızlara belge ve hediyelerinin verilmesi Bayburt'ta eğitimlerini tamamlayan 263 hafız icazet aldı

BAYBURT AA) - Bayburt'ta İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 254 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

Bayburt Üniversitesi Busenaz Sürmeneli Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından genç hafızlar tekbirler eşliğinde hocalarıyla birlikte tören alanına geldi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, burada yaptığı konuşmada, hafızlığın her kişiye nasip olan bir nimet olmadığını söyledi.

O sebeple hafızlığını tamamlayan 263 öğrencinin her türlü tebrik ve takdiri hak ettiğini belirten Dinç, "En hayırlı merasim Kur'an için yapılan merasimdir. En hayırlı meclis, içinde Kur'an'ın konuşulduğu, okutulduğu meclistir. En hayırlı mekan, Kur'an'ın okutulduğu mekandır. En hayırlı sadaka, Kur'an-ı Kerim hizmetine yapılan sadakalardır. O sebeple şu anda burada en hayırlı insanlar topluluğuyla beraber olduğumuzun, adeta meleklerin kanatları altında olduğumuzun idraki içerisinde olmamız gerekiyor. Bu kardeşlerimiz, hafız olan yavrularımız, vahyi taşıyan meleklerin dostu olmuşlardır. O sebeple her türlü tebrik ve takdiri hak etmektedirler." diye konuştu.

"Hafız sayısı ülkemizde sadece 2022 yılı için 12 bin 500 olmuştur"

Ülkenin dört bir köşesinde Kur'an'ın sesinin yankılandığına işaret eden Dinç, şunları kaydetti:

"Bir yılda hafızlık belgesi verdiğimiz hafız sayısı ülkemizde sadece 2022 yılı için 12 bin 500 olmuştur. Bu tarihinin en yüksek rakamıdır. Cenabıhakka hamdüsenalar olsun şu anda bizim 4-6 yaş grubunda Kur'an kursuna devam eden 175 bin yavrumuz bulunmaktadır. 175 bin 4 ve 6 yaş grubunda yavrumuz besmele çekmekte, hamdüsena getirmekte. Anne babaya saygıyı, Allah sevgisini, peygamber sevgisini, vatan sevgisini, canlılara hürmet ve merhameti öğrenmeye başlamıştır. Sadece 4-6 yaş değil, ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarımızla, hafta sonu düzenlediğimiz Kur'an kurslarımızda ve yine şu an itibarıyla 1500 yatılı Kur'an kursumuzda 84 bin hafızlığa çalışan yavrumuzla ülkemizin dört bir köşesinde Kur'an'ın sesi, nefesi yankılanıyor. Ne kadar şükretsek azdır."

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim de Bayburt'un çok anlamlı bir gün yaşadığını söyledi.

Hafızlık kültürünün Bayburt'ta çok güçlü bir şekilde yaşatıldığını dile getiren Epcim, "Bu gelenek çok derinlerden gelmekte. Anadolu irfanı örneğinin çok önemli şehirlerinden birisi Bayburt. Çok önemli alimleri, insanları, tasavvuf büyüklerini çıkarmış bir şehrin evlatlarıyız. Bu manada hafızlık kursuna gönderme geleneğinin de çok güçlü şekilde hep birlikte müşahede ediyoruz. Bunun mutluğu içerisindeyiz." dedi.

Epcim son 3-4 yılda kentte Kur'an kursu altyapısının da geliştirildiğine işaret ederek, ilk kez bu oranda hafız yetiştirildiğini aktardı.

İl Müftüsü Hasan Başoğlu ise Bayburt'ta ilk defa 3 yıl gibi kısa sürede 263 hafızı mezun ettiklerini belirterek, bu süreçte hafızların yetişmesine destek olan Bayburtlulara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin riyasetinde hafızlar, sırayla Kur'anı Kerim'den ayetler okudu. Törende daha sonra hafızlığını tamamlayan 263 öğrenciye protokol üyelerince icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.

Törene, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Demirci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Talha Övet, Emniyet Müdürü Nihat Uzun, Diyanet İşleri Başkanlığının üst düzey yöneticileri, hafızlar ve aileler katıldı.

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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bayburt Üniversitesi, Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitimlerini tamamlayan 263 hafız icazet aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eğitimlerini tamamlayan 263 hafız icazet aldı - Son Dakika
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