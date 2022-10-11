Bayburt haberi! Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi 2022'de 35 bin ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
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Bayburt haberi! Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi 2022'de 35 bin ziyaretçi ağırladı

11.10.2022 11:04
Bayburt haberi! Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi 2022'de 35 bin ziyaretçi ağırladı

Gelen Bayburt haberlerine göre Bayburt'un Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin kurucusu Kenan Yavuz, 2022 yılında müzeyi 35 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Bayburt'un Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin kurucusu Kenan Yavuz, 2022 yılında müzeyi 35 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Yavuz, müzenin konaklama alanı Loru Han'da basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, bu yılki müze etkinliklerini değerlendirdi.

"Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2021 Silletto Ödülü" ile "2022 Avrupa Birliği Kültürel Miras (Europa Nostra) Büyük Ödülü"nün ardından müzenin ulusal ve uluslararası tanınırlığının arttığını belirten Yavuz, "2022 yılında Ekim itibarıyla 35 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. Müzemize inşa ettiğimiz Loru Han ile bölgenin turizm potansiyeline önemli katkı yaptık. Onlarca yerli ve yabancı tur aldık. Müzemizin bu yılki ziyaretçi profilinde Bayburt dışından gelen ziyaretçi sayısında belirgin bir artış oldu." diye konuştu.

Yavuz, ödüllerle birlikte Bayburt'un ulusal ve uluslararası basında yer bulduğuna işaret ederek, içinde Bayburt, Demirözü, Beşpınar isimlerinin geçtiği yaklaşık 5 bin haber yayımlandığını ve bunun müzenin bölgeye kattığı değerin en önemli göstergesi olduğunu söyledi.

Yerel ürünler ziyaretçilerle buluşturulacak

Gelecek hedeflerine ilişkin bilgi veren Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Yavuz, müzenin yurt dışında gördüğü ilginin olağanüstü boyuta ulaştığını dile getirdi.

Birçok kültür kuruluşundan iş birliği teklifleri aldıklarını anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Aldığımız ödüller ile üstlendiğimiz misyon, sorumluluklarımızı artırıyor. Önümüzdeki dönemde bölgemizin bir turizm destinasyonu olmasına katkı koymak adına Satala Antik Kenti, Gökçedere Ferahşad Medresesi, Demirözü Barajı, Yakup Abdal Gölü, Akyaka Çeşmesi, Otlukbeli Yaylası, Bayburt Kalesi, Kent Müzesi, Aydıntepe Yeraltı Şehri, Konursu Çivisiz Cami, Baksı Müzesi gibi mekanları birbirine entegre eden bir çalışma ile bölgemizi bir kültür kümelenmesi haline getirmek için gayret edeceğiz."

Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Yavuz ise Beşpınar köyünde kadın istihdamı yaratacak projelere ağırlık vereceklerini ve bölgedeki yerel ürünleri ziyaretçilerle buluşturmak amacıyla bir işletme açacaklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Kenan Yavuz, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt haberi! Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi 2022'de 35 bin ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt haberi! Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi 2022'de 35 bin ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
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