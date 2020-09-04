Bayburt Havalimanı'nda ilk uçuş 2023'te - Son Dakika

GÜMÜŞHANE'nin Köse ilçesinde yapımı devam eden Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nda altyapı çalışmalarında yüzde 67 seviyesine gelindi. Havalimanında, alt ve üst yapı çalışmalarının da tamamlanmasıyla ilk uçuşların 2023 yılında yapılması hedefleniyor. Pist uzunluğunun 3 kilometre, genişliğinin de 60 metre olması ve 2 milyon yolcuya hizmet verilmesi beklenen havalimanı; özellikle sahil şeridinde hava şartları nedeniyle iniş yapılamayan uçaklar için alternatif olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yıl önce bölge ziyaretinde, Gümüşhane ve Bayburt arasındaki Salyazı mevkisinde, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca projesi hazırlanan Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nın temeli, 13 Haziran'da, dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından atıldı.

ALT YAPIDA YÜZDE 67'YE ULAŞILDIKöse ilçesine bağlı Salyazı köyü sınırlarında yapımına devam edilen Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'ndaki çalışmalar ise hızla sürdürülüyor. Yaklaşık 300 milyon liralık ihale bedeliyle yıllık 2 milyon yolcuya hizmet verilecek havalimanında altyapı çalışmalarında yüzde 67 seviyesine ulaşıldı. Pist uzunluğu 3 kilometre ve genişliği 60 metre planlanan Gümüşhane- Bayburt Havalimanı; Karadeniz sahil şeridinde sık görülen, inişe engel olan sis ve pustan uzak sahası sayesinde hava şartları yüzünden iniş yapılamayan uçaklar için alternatif olacak. Havalimanı inşaatının alt yapı çalışmalarının gelecek yıl tamamlanması beklenirken, ilk uçuşların ise 2023 yılında yapılması hedefleniyor.'HEDEF YIL SONU YÜZDE 80'E ULAŞABİLMEK'Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Köse Kaymakamı İbrahim Gültekin ve Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas ile birlikte Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Burada konuşan Vali Taşbilek, "Devletimizin çok önemli bir yatırımı olan Gümüşhane-Bayburt Havalimanı çalışmalarını yerinde görmek amacıyla geldik. Arkadaşlarımız son çalışmalar hakkında bizi bilgilendirdi. Havalimanımızın mevcut durum itibariyle yüzde 67 seviyesinde temel alt yapı seviyesi tamamlandı ve çalışmalar devam ediyor. İnşallah yıl sonuna kadar alt yapı çalışmalarında hedef yüzde 80'e ulaşabilmek" diye konuştu.'ALT YAPI ÇALIŞMALARI 2021 YILINDA TAMAMLANACAK'Havalimanın alt yapı çalışmalarının 2021 yılında tamamlanacağını belirten Vali Taşbilek, alt ve üst yapı çalışmalarından sonra ilk uçuşun 2023 yılında yapılmasının planlandığını söyledi. Vali Taşbilek, "2021 yılı Ağustos ayında havalimanımızın alt yapı seviyesinde inşaatı tamamlanacak. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra üst yapı yatırımlarıyla birlikte inşallah devletimizin 2023 hedefleri içerisinde ilk uçuşlarımızı gerçekleştireceğiz. Gümüşhane ve Bayburt illerimiz başta olmak üzere çevre illerimizin de birçok ihtiyacı karşılanacak" dedi.GÜMÜŞHANE- BAYBURT HAVALİMANIGümüşhane ile Bayburt illeri arasındaki Salyazı mevkiinde yapılacak havalimanı, yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nca projesi hazırlanan 285 milyon lira bütçeli Gümüşhane-Bayburt Salyazı Havalimanı 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde pist; 300 metre uzunluğunda, 120 metre genişliğinde apron ve 265 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğinde taksiruttan oluşacak. Gümüşhane'ye 67, Bayburt'a ise 47 kilometre mesafede yer alan havalimanı projesinin 2023 yılında bitirilmesi planlanıyor.