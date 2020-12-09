Bayburt havzasında 2021 yılında desteklenecek ürünler belli oldu - Son Dakika

Bayburt havzasında 2021 yılında desteklenecek ürünler belli oldu

09.12.2020 07:58
Bayburt havzasında 2021 yılında desteklenecek ürünler belli oldu, System.String[]

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında Bayburt ve ilçelerinde 2021 yılında desteklenecek ürünler belli oldu.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında Bayburt ve ilçelerinde 2021 yılında desteklenecek ürünler belli oldu.

Buna göre merkez ilçede; arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, mercimek, tritikale, yem bitkileri, patates.

Aydıntepe'de arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, mercimek, tritikale, yem bitkileri, patates.

Demirözü'nde arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, mercimek, nohut, tritikale, yem bitkileri ve patates ürünleri destekleme kapsamında olacak. - BAYBURT

Bayburt havzasında 2021 yılında desteklenecek ürünler belli oldu

Bayburt, Türkiye, Buğday, Arpa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt havzasında 2021 yılında desteklenecek ürünler belli oldu - Son Dakika


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