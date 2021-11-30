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Bayburt hem vakada hem de aşılamada düşük - Son Dakika

Bayburt hem vakada hem de aşılamada düşük

30.11.2021 10:32
Bayburt hem vakada hem de aşılamada düşük

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdesine göre en az aşılama oranına sahip olan iller arasında yer alan Bayburt'un vaka oranında da düşük il olması şaşırtıyor.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdesine göre en az aşılama oranına sahip olan iller arasında yer alan Bayburt'un vaka oranında da düşük il olması şaşırtıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Kasım'da illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Verilere göre Bayburt'ta vaka sayısı 100 bin kişide 28,08 oldu. Sağlık Bakanlığı her hafta korona virüs ile mücadele kapsamın illerdeki 100 bin nüfusa eş değer yüzdelik oranları açıklayarak, şehirlerde ki vaka durumu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Kasım haftasında 100 bin nüfusa eş değer yüzdelik rakamları açıklayarak illere göre haftalık insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre Bayburt vaka sayılarında düşüşe geçen iller arasında yer aldı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,21 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,59 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 261 bin 629'e yükseldi. Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 56,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron (Nu) varyantı gelişmesini ve buna karşı aldığımız tedbiri 26 ve 27 Kasım'da açıkladık. Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır" dedi. Ayrıca Bakan Koca yaptığı bir başka paylaşımda ise aşılamanın önemine değinerek, "Tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir, kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için, aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın" ifadelerine yer verdi.

(Öznur Demir/ İHA)

Bayburt hem vakada hem de aşılamada düşük
Bayburt hem vakada hem de aşılamada düşük

Fahrettin Koca, Bayburt, Kasım, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt hem vakada hem de aşılamada düşük - Son Dakika


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