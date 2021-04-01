Bayburt İl Genel Meclisi başkanlığına Bülent Yardımcı seçildi - Son Dakika

Bayburt İl Genel Meclisi seçimlerinde Bülent Yardımcı başkan seçildi.

Meclisin Nisan ayı toplantısında alınan kararla İl Genel Meclisi Başkanlığı için seçime gidildi. Yapılan oylamada oyların tamamını alan Bülent Yardımcı, mevcut başkan Süleyman Ağın'ın yerine başkanlığa seçildi. İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda yapılan, tek adayın önerildiği seçimde Bülent Yardımcı, 8 üyenin tamamının oyunu alarak başkan seçildi.

Meclis Başkan vekilliğine ise Demirözü Meclis Üyesi Birol Keskinoğlu ile Aydıntepe Meclis Üyesi Hüseyin Efe seçildi.

Seçim sonrasında Bülent Yardımcı bir teşekkür konuşması yaptı. - BAYBURT