Bayburt İl Özel İdare Emin Adımlarla Şampiyonluğa Koşuyor
39 dakika önce
TFF 3'üncü Lig şampiyonluk mücadelesi veren Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor, en yakın rakibi Kocaelispor'u sahasında mağlup ederek en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti.
TFF
3'üncü Lig şampiyonluk mücadelesi veren Bayburt
İl Özel İdare Gençlik ve Spor, en yakın rakibi Kocaelispor
'u sahasında mağlup ederek en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un 29'uncu haftasında Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada rakibini Serdar Eylik
, Ali Kemal
Yükseker ve Eren Açıkgöz'ün golleriyle rakibini 3-1 mağlup eden ev sahibi ekip, en yakın rakibi Karacabey
Belediyespor ile arasındaki puan farkını 7'ye yükselterek, ligin bitimine 5 hafta kala bütük avantaj yakaladı.
Bayburt temsilcisinde İsmet Kavuştu 74'üncü dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konuk ekibin mücadeleki tek golü ise 90'ıncı dakikada penaltı vuruşundan Sefa Narin'den geldi. Karşılaşmada ev sahibi ekip Eren ile bir de penaltı atışından faydalanamadı.
- Bayburt
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:24 Kaynak: DHA
Kimin Baba Olduğunu Söylemeyen İkizlerin İkisi de Nafaka Ödeyecek
Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya İstanbul Çağrısı: Ekrem İmamoğlu'nun Mazbatasını Verin
Luyindama, PFDK'ya Sevk Edildi
Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek