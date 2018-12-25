Son Dakika Haberleri: Bayburt İl Özel İdare Spor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Bayburt İl Özel İdare Spor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

1 saat önce

Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor, ikinci yarı hazırlıklarına Bayburt'ta başladı.

Bayburt İl Özel İdare Spor'da İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor, ikinci yarı hazırlıklarına Bayburt'ta başladı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk yarıyı 39 puanla lider ve namağlup tamamlayan Bayburt İl Özel İdare Spor, kulüp tesislerinde ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Ferruh Özgün, ikinci yarının ilk yarıdan daha zor olacağını belirterek, "Bayburt Spor olarak 6 günlük izinden sonra ikinci yarı hazırlıklara başladık. Kısmetse burada ayın 30'una kadar idmanlarımıza devam edip iki gün yılbaşı izninin ardından 2 Ocak'ta Antalya'da kampa gireceğiz. 12 günlük bir kamp düşünüyoruz, 3 hazırlık maçı planladık.
İnşallah namağlupluğumuzu devam ettirip sezon sonu da herkesin beklediği şampiyonluğu Bayburt'a getiririz." diye konuştu.

Özgün, transfer konusunda görüştükleri oyuncular olduğunu, devre arasında 2 veya 3 oyuncuyu takımıma kazandıracaklarını kaydetti.

Kulüp başkanı İsmail Özbek ise camia olarak kendilerine yakışır şekilde mücadele ettiklerini kaydederek, "Teknik ekibimizin raporu ve yönetim kurulumuzun çalışmaları sonucunda takımımıza 2 veya 3 transfer yapmayı planlıyoruz.
İlk yarıda olduğu gibi taraftarlarımızı her zaman yanımızda ve takımımızın itici gücü olarak görmek istiyoruz." dedi.

Takım kaptanı Ali Kemal Yükseker de ilk yarıdaki başarılarını ikinci yarıda da sürdürerek sezonu şampiyon tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Futbolculardan Mustafa Dündar, takımda her şeyin güzel gittiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:18 Kaynak: AA

Ferruh Özgün, Türkiye Futbol Federasyonu, Bayburt, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çaykur Rizespor, Jach ve Traore ile Yollarını Ayırıyor Galatasaray'ın Norveçli Oyuncusu Martin Linnes İkinci Kez Baba Oluyor

Monaco, Domagoj Vida için Beşiktaş'ın Kapısını Çaldı Denizlispor, Teknik Direktör Yücel İldiz'in Eski Öğrencisi Emmanuel Emenike'nin Peşinde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 14:18:29. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayburt İl Özel İdare Spor'da İkinci Yarı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]