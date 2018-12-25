Bayburt İl Özel İdare Spor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor, ikinci yarı hazırlıklarına Bayburt'ta başladı.

Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor, ikinci yarı hazırlıklarına Bayburt'ta başladı.



TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk yarıyı 39 puanla lider ve namağlup tamamlayan Bayburt İl Özel İdare Spor, kulüp tesislerinde ikinci yarı hazırlıklarına başladı.



Teknik Direktör Ferruh Özgün, ikinci yarının ilk yarıdan daha zor olacağını belirterek, "Bayburt Spor olarak 6 günlük izinden sonra ikinci yarı hazırlıklara başladık. Kısmetse burada ayın 30'una kadar idmanlarımıza devam edip iki gün yılbaşı izninin ardından 2 Ocak'ta Antalya'da kampa gireceğiz. 12 günlük bir kamp düşünüyoruz, 3 hazırlık maçı planladık.

İnşallah namağlupluğumuzu devam ettirip sezon sonu da herkesin beklediği şampiyonluğu Bayburt'a getiririz." diye konuştu.



Özgün, transfer konusunda görüştükleri oyuncular olduğunu, devre arasında 2 veya 3 oyuncuyu takımıma kazandıracaklarını kaydetti.



Kulüp başkanı İsmail Özbek ise camia olarak kendilerine yakışır şekilde mücadele ettiklerini kaydederek, "Teknik ekibimizin raporu ve yönetim kurulumuzun çalışmaları sonucunda takımımıza 2 veya 3 transfer yapmayı planlıyoruz.

İlk yarıda olduğu gibi taraftarlarımızı her zaman yanımızda ve takımımızın itici gücü olarak görmek istiyoruz." dedi.



Takım kaptanı Ali Kemal Yükseker de ilk yarıdaki başarılarını ikinci yarıda da sürdürerek sezonu şampiyon tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.



Futbolculardan Mustafa Dündar, takımda her şeyin güzel gittiğini ifade etti.

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