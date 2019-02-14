Son Dakika Haberleri: Bayburt İl Özel İdare Spor'dan Öğrencilere Ziyaret

Bayburt İl Özel İdare Spor'dan Öğrencilere Ziyaret

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Bayburt İl Özel İdare Sporlu futbolcular ve teknik heyet, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Bayburt İl Özel İdare Spor'dan Öğrencilere Ziyaret, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Bayburt İl Özel İdare Sporlu futbolcular ve teknik heyet, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Kulüp Başkanı İsmail Özbek, futbolcular ve teknik heyet, il merkezine bağlı Adabaşı köyü İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okul Müdürü Ramazan Bozdemir ve öğretmenler tarafından karşılanan kafile, öğrencilerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Sosyal sorumluluk projelerinde okul olarak her zaman yer almaya çalıştıklarını ifade eden Bozdemir, öğrencilerini kısa bir süre sonra futbol karşılaşmasına götürmeyi planladıklarını söyledi.

Takım kaptanı Ali Kemal Yükseker ise öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Şu an bir hedef tutturduk, o hedefe doğru ilerliyoruz. Bizlere maddiyattan daha çok manevi destek lazım. Bu manevi desteğin de buralardan geçtiğini düşünüyorum." dedi.

Okul öğrencileri bir süre önce takıma destek amacıyla harçlıklarından biriktirdikleri paraları, kulübün banka hesabına yatırmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:04 Kaynak: AA

İsmail Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu, Bayburt, Spor
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