Bayburt İl Özel İdarespor kendi evinde galip geldi
03.01.2021 08:54
TFF 2. Lig Kımızı Grup'ta oynanan erteleme maçında Bayburtspor İl Özel İdarespor kendi evinde Tarsus İdman Yurduspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puan aldı.
TFF 2. Lig Kımızı Grup'ta oynanan erteleme maçında Bayburtspor İl Özel İdarespor kendi evinde Tarsus İdman Yurduspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puan aldı.
Genç Osman Stadyumundaki maça hızlı başlayan Bayburt İl Özel İdarespor 45. dakikada Yener Arıca'nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında sonucunu belirleyen gol oldu.
İkinci yarıda maçtan gol sesi çıkmayınca 90 dakika 1-0 Bayburt İl Özel İdarespor'un galibiyetiyle sona erdi.
Bayburt İl Özel İdarespor aldığı 3 puanla ligdeki puanını 14'e çıkardı.
Bayburt İl Özel İdarespor 6 Ocak 2021 Çarşamba günü deplasmanda Pendik sporla karşılaşacak. - BAYBURT
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