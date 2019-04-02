Son Dakika Haberleri: Bayburt İl Özel İdarespor, Kocaelispor Maçına Hazır

Bayburt İl Özel İdarespor, Kocaelispor Maçına Hazır

1 saat önce

BAYBURT / DHATFF 3. Lig 3. Grup'un 29'uncu haftasında şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta lider Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor, yarın en yakın takipçisi Kocaelispor'u konuk edecek.

Bayburt İl Özel İdarespor, Kocaelispor Maçına Hazır, System.String[]
BAYBURT/ DHA

TFF 3. Lig 3. Grup'un 29'uncu haftasında şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta lider Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor, yarın en yakın takipçisi Kocaelispor'u konuk edecek.

Kocaelispor'un 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Sarı-siyahlı ekibin teknik direktörü Özcan Kızıltan, bu önemli karşılaşma öncesi temkinli konuştu.

Her maçı ciddiye aldıklarını belirten Özcan Kızıltan, "En yakın takipçimizle aramızda 5 puan fark var. Ancak bu farkı önemsemiyoruz. Her maça ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Sezon sonu da ipi göğüslemek istiyoruz" dedi.

Yarın oynanacak maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan Sarı-siyahlı ekipte cezalı olan Emre Hasan Balcı ve golcü futbolcu Feyyaz Aydil forma giyemeyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:52 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, DHA, Bayburt, Kocaelispor, Spor
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