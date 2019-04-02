Bayburt İl Özel İdarespor, Kocaelispor Maçına Hazır
1 saat önce
BAYBURT / DHATFF 3. Lig 3. Grup'un 29'uncu haftasında şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta lider Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor, yarın en yakın takipçisi Kocaelispor'u konuk edecek.
BAYBURT/ DHA TFF
3. Lig 3. Grup'un 29'uncu haftasında şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta lider Bayburt
İl Özel İdare Gençlik ve Spor, yarın en yakın takipçisi Kocaelispor
'u konuk edecek.
Kocaelispor'un 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Sarı-siyahlı ekibin teknik direktörü Özcan Kızıltan
, bu önemli karşılaşma öncesi temkinli konuştu.
Her maçı ciddiye aldıklarını belirten Özcan Kızıltan, "En yakın takipçimizle aramızda 5 puan fark var. Ancak bu farkı önemsemiyoruz. Her maça ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Sezon sonu da ipi göğüslemek istiyoruz" dedi.
Yarın oynanacak maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan Sarı-siyahlı ekipte cezalı olan Emre Hasan Balcı
ve golcü futbolcu Feyyaz Aydil forma giyemeyecek.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:52 Kaynak: DHA
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