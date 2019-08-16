Son Dakika Haberleri: Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Selami Ersen atandı
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Selami Ersen atandı

59 dakika önce

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Karabulut görevinden alınarak yerine Selami Ersen atandı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Selami Ersen atandı, System.String[]
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Karabulut görevinden alınarak yerine Selami Ersen atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan atama kararları ile bazı bakanlıklarda görevden alma ve atamalar gerçekleşti.

Atama kararları arasında Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Karabulut görevinden alınarak yerine Selami Ersen atandı.

Selami Ersen kimdir?

1974 yılında Bayburt'ta doğdu. Selami Ersen, ilk ve orta öğrenimini Bayburt'ta, lisans eğitimini 1997 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünde tamamladı. 2000 yılından itibaren Demirözü İlçe Tarım Müdürü görevini sürdürürdü.

2009 yılında AK Parti'den Demirözü İlçe Belediye Başkanı seçildi.

Belediye Başkanlığı döneminde ilçede yaptığı köklü çalışmaların ardından AK Parti'den 30 Mart 2014'de yapılacak yerel seçimlerinde yeniden aday gösterildi. - BAYBURT
Abdulkadir Karabulut, Selami Ersen, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:16 Kaynak: İHA
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