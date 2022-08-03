'Uçurumdaki mescit' ziyaretçilerini hayran bırakıyor - Son Dakika
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'Uçurumdaki mescit' ziyaretçilerini hayran bırakıyor

03.08.2022 09:33
'Uçurumdaki mescit' ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Bayburt ile Çaykara arasındaki Soğanlı Dağları'nda, zirvenin dik yamaçlarındaki yalçın kayalıklar üzerinde inşa edilen Kırklar Mescidi, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Bayburt ile Çaykara arasındaki Soğanlı Dağları'nda, zirvenin dik yamaçlarındaki yalçın kayalıklar üzerinde inşa edilen Kırklar Mescidi, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Doğu Karadeniz'de, Soğanlı Dağları'nın dik yamaçlarındaki yalçın kayalıklar üzerinde, deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte inşa edilen Kırklar Mescidi, doğa tutkunlarından ilgi görüyor.

Bayburt ile Çaykara arasında, Doğu Karadeniz Dağları üzerinde yer alan Soğanlı Dağları'nda, yöre halkı tarafından Kırklar Tepesi olarak bilinen, üç tarafı uçurum olan ve bölgeye hakim bir noktada inşa edilen mescit, ziyaretçilerini, sisli bulutların "kah altında kah üstünde" kalan eşsiz manzarasıyla ağırlıyor.

Yapım tarihi tam olarak bilinmeyen mescit, geçmiş yıllarda manevi yönlerini güçlendirmek isteyen kişilerce tercih edilirken, son yıllarda doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen kişilerin de uğrak yeri haline geldi.

Deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte bulunan ve araç yolu bulunmayan tepeye ulaşım, ancak kayalık patikalardan yürüyerek mümkün oluyor.

Tepedeki taşlarla inşa edilen, daha sonra elden geçirilerek ahşap malzeme ile yenilenen mescitte, geceyi ibadetle geçirmek isteyen ve burada konaklayan kişiler için mutfak ve yatacak alanlar da bulunuyor.

Son yıllarda şehir hayatından, gürültüden, aşırı kalabalıktan uzak ve tam anlamıyla doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen doğa tutkunlarının uğrak yeri haline gelen mescitte, ziyaretçilerin duygularını paylaşması için bir de defter yer alıyor.

Defterdeki ziyaretçi notları arasında bölgeyi dönem dönem Mehmetçik'in de ziyaret ettiği görülüyor.

"KARADENİZ'DE BUNDAN DAHA YÜKSEKTE BİR MESCİT BULUNMUYOR"

Denizden 3 bin 200 metre yükseklikte bulunan mescit yöre halkı tarafından kutsal olarak kabul ediliyor. Yöre halkı tarafından özellikle yaz aylarında sıklıkla ziyaret edilerek ibadet yapılan bir yer olan Kırklar Dağı ve Mescidinin ismini ise yöredeki 40 ermiş kişiden aldığı biliniyor. Ne zaman yapıldığı bilinmeyen yıllar boyunca restorasyonlarla ayakta tutulan ve etrafı taşlarla çevrili olan mescidi özellikle manevi yönlerini kuvvetlendirmek isteyen kişiler ziyaret ediyor. Muhteşem doğa manzarası ile ziyaret edenleri büyüleyen Kırklar Mescidinin 3 tarafı uçurumla çevrili olduğu gözlenirken, caminin turizminde bölgenin önemli merkezlerinden birisi olması hedefleniyor.

(Ahmet Akbuğa - İHA)

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Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Uçurumdaki mescit' ziyaretçilerini hayran bırakıyor - Son Dakika

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