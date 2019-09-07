Son Dakika Haberleri: Bayburt KADEM'den oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek
Son Dakika Güncel Haber

Bayburt KADEM'den oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek

1 saat önce

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Bayburt KADEM'den oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek, System.String[]

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor. Bayburt Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) mensupları da Diyarbakır'a giderek annelere destekte bulundu.


Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Evlatlarına kavuşmak için eylem yapan anneleri, Kadın ve Demokrasi Derneği Bayburt İl Temsilcisi Senem Daştan ve beraberindeki üyeler ziyaret etti.


Kadın ve Demokrasi Derneği Bayburt İl Temsilcisi Senem Daştan, yaptığı açıklamada, dernek olarak yüreği yanan annelerin yanında olmak için geldiklerini söyledi. Tüm teşkilatın annelerin yanında yer aldığını aktaran Daştan, "Cesur annelere, bu zulme başkaldırıdır, diyoruz. Yıllardır sessiz bir çığlık vardı, o çığlık artık patlama noktasına geldi. Anneler artık seslerini duyurmak istiyor. Biz de onların yanındayız, o acıyı hissediyoruz ve mücadelelerine ortak olmak için geldik. Ailelerin dertlerini dinliyoruz, onların dertleri bizim dertlerimizdir. Yakın zamanda Hacire anne gibi onların da yüzü gülecek. Bunun ümidiyle dua ediyoruz." dedi. - BAYBURT

Diyarbakır, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır Valiliğinden "kayyum" iddialarına yalanlama geldi
Cüneyt Özdemir, Diyarbakır'daki annelere destek vermeyenlere çok kızdı Bakan Soylu önündeki dağı gösterip açıkladı: Şurada 60-65 terörist kaldı, tertemiz hale getireceğiz Hdp önündeki oturma eyleminde 5'inci gün; aile sayısı 13'e çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 13:36:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayburt KADEM'den oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]