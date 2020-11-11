Bayburt Kalesi adım adım ihtişamlı günlerine dönüyor - Son Dakika

Bayburt Kalesi adım adım ihtişamlı günlerine dönüyor

11.11.2020 09:05
Bayburt Kalesi adım adım ihtişamlı günlerine dönüyor, System.String[]

Tarihi Bayburt Kalesi'nde tamamlanan birinci etap çini çalışmalarının ardından aydınlatma projesine başlandı.

Tarihi Bayburt Kalesi'nde tamamlanan birinci etap çini çalışmalarının ardından aydınlatma projesine başlandı.

Bayburt Kalesi adım adım tarihteki ihtişamlı günlerine geri dönüyor. Bayburt Valiliği koordinasyonunda hazırlanan proje ile zamanla tahrip olarak yok olan çiniler İznik'te üretilerek yeniden yuvalarına yerleştirildi. Birinci etap çalışmaların tamamlanmasıyla, tarihi kalenin ihtişamını tüm yönleriyle yansıtacak aydınlatma çalışmalarına başlandı.

Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmalar sonrasında geçmişi M.Ö. binli yıllara uzanan tarihi yapı görkemiyle göz kamaştıracak. Vali Cüneyt Epcim, çalışmalara yönelik yaptığı incelemede yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Bayburt Kalesi'nin dünya kaleleri arasında önemli yeri olduğunu ifade eden Vali Epcim, geçen ay tamamlanan çini çalışmalarının ardından aydınlatma çalışmalarına bugün itibarıyla başlandığını söyledi.

Vali Epcim, "Modern aydınlatma projemiz ile birlikte daha önce İl Özel İdaremiz tarafından çinileri konulan 'Çin-i Maçin Kalesi'ni çinileri ile buluşturmuştuk. Bu projeden sonra bugün de kalemizde modern aydınlatma projemizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Çalışmaların kış mevsimi öncesi tamamlanmasını hedeflediklerini kaydeden Vali Epcim, "Kale aydınlatmamızla Çin-i Maçin kalemizi çok özel bir noktaya taşımak istiyoruz. Özellikle turizm potansiyeli ve bilinirliğini artırmak istiyoruz. Bu sayede hem turizme katkı sağlamak hem de önemli bir kültür varlığı olan Bayburt kalemizde bundan sonra yapacağımız projelere de rehber niteliğinde olacak çalışmalara imza atmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Epcim, çalışmalara destekleri dolayısıyla Bayburt Milletvekili Fetani Battal, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, İl Genel Meclis Üyeleri, Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürü Tümer Eslek, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Güven Yavuz, Kurul Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve ekibine teşekkür etti. - BAYBURT

Bayburt Kalesi adım adım ihtişamlı günlerine dönüyor
Bayburt Kalesi adım adım ihtişamlı günlerine dönüyor
Bayburt Kalesi adım adım ihtişamlı günlerine dönüyor
Bayburt Kalesi adım adım ihtişamlı günlerine dönüyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Bayburt Valiliği, Bayburt, İznik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt Kalesi adım adım ihtişamlı günlerine dönüyor - Son Dakika


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