Son Dakika Haberleri: Bayburt Kalesi, Geçmişteki Çinili Görüntüsüne Kavuşturulacak

Bayburt Kalesi, Geçmişteki Çinili Görüntüsüne Kavuşturulacak

1 saat önce

Yerleşim alanı olarak Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi olma özelliği taşıyan ve sur duvarlarındaki çiniler dolayısıyla tarihi kaynaklarda "Çinimaçin Kalesi" olarak geçen Bayburt Kalesi, yapılacak çalışmalarla geçmişteki bu görüntüsüne yeniden kavuşturulacak.

Bayburt Kalesi, Geçmişteki Çinili Görüntüsüne Kavuşturulacak, System.String[]
Yerleşim alanı olarak Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi olma özelliği taşıyan ve sur duvarlarındaki çiniler dolayısıyla tarihi kaynaklarda "Çinimaçin Kalesi" olarak geçen Bayburt Kalesi, yapılacak çalışmalarla geçmişteki bu görüntüsüne yeniden kavuşturulacak.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, yaptığı yazılı açıklamada, Bayburt Kalesi'nde yürütülen ikinci etap restorasyon çalışmaları kapsamında kalenin tarihine ışık tutacağı değerlendirilen önemli bulgular elde edildiğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Bayburt Müze Müdürlüğü başkanlığında 2017 başlatılan kazı ve restorasyon çalışmalarının bahar döneminde de devam edeceğini belirten Pehlivan, şunları kaydetti:

"Üzerindeki mor ve mavi çini süslemeleri dolayısıyla tarihi kaynaklarda Çinimaçin Kalesi olarak geçen Bayburt Kalesi geçmişteki görüntüsüne uygun olarak çinilerle donatacağız. Bir yıl süren araştırmalar neticesinde kale duvarları üzerindeki çini motifi planlar büyük ölçüde tespit edildi. Elde edilen veriler ışığında Bayburt Kalesi sur duvarlarını süsleyen mor ve mavi çinilerin Selçuklu motifleriyle arasında büyük benzerlik var. Çini motiflerinin kesin olarak tespitinden sonra yapılacak çalışmaların tarihi mirasa, aslına uygun şekilde sahip çıkma anlamında son derece önemli. Ecdadımızın izlerini taşıyan çinilerin yerleştirilmesiyle birlikte Bayburt Kalesi'nin geçmişte olduğu gibi benzeri olmayan bir görünüme kavuşacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:31 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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