Bayburt Kalesi, geçmişteki çinili görüntüsüne kavuşuyor - Son Dakika

Bayburt Kalesi, geçmişteki çinili görüntüsüne kavuşuyor

Tarihi İpek Yolu güzergahında stratejik bir noktada olduğu için asırlarca güvenilir üs olarak tercih edilen Bayburt Kalesi, yürütülen çalışmalarla geçmişteki çinili görüntüsüne yeniden kavuşturulacak.

Tarihi İpek Yolu güzergahında stratejik bir noktada olduğu için asırlarca güvenilir üs olarak tercih edilen Bayburt Kalesi, yürütülen çalışmalarla geçmişteki çinili görüntüsüne yeniden kavuşturulacak.

Kent merkezinin kuzeyindeki yalçın kayalıkların üzerinde asırlar önce inşa edilen Bayburt Kalesi, Roma, Bizans, Arap ve Türk medeniyetlerine ev sahipliği yaptı. Ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı tam olarak bilinmeyen kale, geçmişte hem askeri hem de sivil yerleşim amaçlı kullanıldı.

Yerleşim alanı olarak Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi olma özelliği taşıyan ve 150 bin metrekare alana kurulu Bayburt Kalesi, Tarihi İpek Yolu güzergahında stratejik bir noktada olduğu için asırlarca güvenilir üs olarak tercih edildi.

Çevresindeki 3 kilometre uzunluğa sahip, yüksekliği 30 metreyi bulan sur duvarlarındaki çiniler dolayısıyla tarihi kaynaklarda "Çinimaçin Kalesi" olarak geçen kalede, zamanla yok olan çiniler Valilik tarafından gerçekleştirilen projeyle yeniden surlardaki yerini alacak.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, AA muhabirine, Bayburt Kalesi'nin türkülere, efsanelere konu olan, dünyadaki en görkemli kalelerden biri olduğunu söyledi.

Bayburt Kalesi'ni diğerlerinden ayıran farklı bir özelliği olduğunu, bunu ortaya çıkararak cazibe merkezi haline getirmek için yaklaşık 1 yıldır yoğun çalışma yaptıklarını belirten Epcim, bu çalışmanın 800 yıllık Bayburt çinilerinin küllerinden yeniden doğarak Bayburt Kalesi ile buluşturulması projesi olduğunu ifade etti.

Epcim, Bayburt Kalesi'nin Osmanlı döneminde Çinimaçin Kalesi olarak bilindiğini kaydederek, "İsmini çinilerinden almaktadır. Nice türkülere konu olmuş bu görkemli kalemizi, Bayburt çinileri ile buluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

"Bayburt Kalesi'ni önemli bir turizm destinasyonu haline getireceğini düşünüyoruz"

Çalışmalar kapsamında kale surlarındaki çinilerde eskiden kullanılan motifleri tespit ettiklerini dile getiren Epcim, şöyle devam etti:

"Buradaki çinileri bazı evlerin alt bölmelerinde bulduk. Eski fotoğraflardan ve tarih kitaplarından da yararlanarak eskiden hangi motifler kullanılıyorsa onları birebir aynı özellikte yaparak, sıfırın altında 40 ila 50 derece arasında bozulmayacak şekilde çinileri, restorasyon mantığı içerisinde Bayburt Kalesi ile buluşturmaya başladık. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Çünkü bu konunun Bayburt Kalesi'ni önemli bir turizm destinasyonu haline getireceğini düşünüyoruz."

Vali Epcim, Bayburt Kalesi üzerine araştırma yapan akademisyenlerin, çinilerin montajından sonra bölgenin çok önemli bir turizm destinasyon noktası olacağını ifade ettiklerine dikkati çekerek, "Burada Allah lafzı, haşhaş motifi, arabesk birtakım motifler olmakla birlikte özellikle Selçuklu döneminde kullanılan motifler olması münasebetiyle Bayburt'ta sonsuzluk, Bayburt'ta aşk, Bayburt'ta ilahi aşk gibi temaları da içeren bu çinileri, Bayburt Kalesi'nde vatandaşlarımız bundan sonra görme fırsatı yakalayacaklar." dedi.

Bu motifleri restorasyon ilkelerine uyumlu bir şekilde insanlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Epcim, "Bayburt Kalesi'ni ismiyle müsemma Çinimaçin Kalesi'yle buluşturmuş oluyoruz. Kalemiz 800 yıllık çinilere sahip olması münasebetiyle ne kadar önemli bir kale olduğunu göstermektedir. Ayrıca 800 yıllık çinilere sahip olması, Bayburt'umuzun çok önemli kültürel mirasa sahip olduğunu da bizlere göstermektedir." diye konuştu.

Epcim, tarihi kalede aydınlatma projesi yapımının sürdüğünü belirterek, bu projeyle de kalenin geceleri ihtişamlı, görkemli bir şekilde görüneceğini ifade etti.

Epcim, Bayburt Kalesi'nin çinilerin montajı ve aydınlatmasından sonra çok daha önemli bir turizm noktası olacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

Bayburt Kalesi, geçmişteki çinili görüntüsüne kavuşuyor

İpek Yolu, Bayburt, Turizm, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayburt Kalesi, geçmişteki çinili görüntüsüne kavuşuyor - Son Dakika

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