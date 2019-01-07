Bayburt Kalesi'nde Tarih Gün Yüzüne Çıkıyor

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Galatasaray, Ivan Marcano ve Alberto Moreno'yu Gündemine Aldı

Sedat Peker ile Nevşin Mengü, Sosyal Medya Üzerinden Birbirine Girdi

Son Dakika! Öğrenci Sevisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var