Son Dakika Haberleri: Bayburt kapalı yüzme havuzu kullanıma açıldı
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Bayburt kapalı yüzme havuzu kullanıma açıldı

2 saat önce

Bayburt'ta bakım onarım çalışmaları tamamlanan kapalı yüzme havuzu kullanıma açıldı.

Bayburt kapalı yüzme havuzu kullanıma açıldı, System.String[]
Bayburt'ta bakım onarım çalışmaları tamamlanan kapalı yüzme havuzu kullanıma açıldı.
Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, kapalı yüzme havuzunu ziyaret ederek, tamamlanan bakım onarım çalışmaları hakkında İl Gençlik ve Spor Müdür Vekili Adem Köse ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'ten bilgi aldı.
Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, yüzmenin en temel spor aktivitesi olduğunu söyledi.
Spor aktivitelerinin hepsinin önemli olduğuna dikkati çeken Pehlivan, şöyle devam etti:
"Çocuklarımızın ve gençlerimizin erken yaşlardan itibaren spora yönelmesi ve bunu yaparken de bir eğitmen eşliğinde olması gerektiği gibi öğrenmesi belki ileride profesyonel sporcu olmalarına vesile olabilecek. Profesyonel bir şekilde yapmasalar bile sporun bir yaşam tarzı olduğu ve hayatın içerisinde bulunması gerektiği gerçeğinden hareketle bu imkanların son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bu tesislerin en iyi şekilde değerlendirilmesini istiyoruz. "
Pehlivan, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan çok sayıda kurs olduğuna da dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız da yıl boyunca gayet nezih bir ortamda bu havuzdan yararlanabilecekler. Yapılan saat planlaması kapsamında haftanın altı günü vatandaşlarımıza açık olacak." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:43 Kaynak: AA
Adem Köse , Hamza Pehlivan, Bayburt, Güncel
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