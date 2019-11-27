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Bayburt, kar yağışıyla beyaza büründü

6 saat önce

BAYBURT'ta, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar uyarısının ardından beklenen yağış, başladı.

Bayburt, kar yağışıyla beyaza büründü, System.String[]

BAYBURT'ta, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar uyarısının ardından beklenen yağış, başladı. Kentte hava sıcaklığı, eksi 10 dereceye düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Doğu Karadeniz Bölgesi'ne yönelik bugün için yapılan kar uyarısından sonra Bayburt'ta yağış başladı. Kentte, saat 15.00 sıralarında kar yağmaya başlarken, hava sıcaklığı da eksi 10 dereceye düştü. Merkeze bağlı Dumlu köyünün sakinleri, kar yağışıyla kısmen kapanan yolda, araçlarıyla gitmekte güçlük çekti. Kop Dağı mevkisinde kar yağışı nedeniyle görüş uzaklığı, 5 metreye kadar düştü. Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırmasının beklendiği belirtildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:01 Kaynak: DHA
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