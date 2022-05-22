BAYBURT KARDA MAHSUR KALAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

BAYBURT'ta Soğanlı Dağı'nda kar nedeniyle kamyonda mahsur kalan sürücü, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Bayburt ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda etkili olan kar dolayısıyla kamyon sürücüsü yolda kaldı. Telefonla 112 Acil'den yardım isteyen sürücü için bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, kar nedeniyle kapanan yolu iş makinesiyle açıp yaklaşık 2 saat sonra mahsur kalan sürücüye ulaştı. Sürücü ve aracı bulunduğu yerden alınarak kent merkezine indirildi.