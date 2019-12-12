Bayburt-ketem'de temizlik görevlisi kadını öldürüp, aynı bıçakla sağlık çalışanını yaraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt-ketem'de temizlik görevlisi kadını öldürüp, aynı bıçakla sağlık çalışanını yaraladı - Son Dakika

Bayburt-ketem'de temizlik görevlisi kadını öldürüp, aynı bıçakla sağlık çalışanını yaraladı

6 saat önce

KETEM'de temizlik görevlisi kadını öldürüp, aynı bıçakla sağlık çalışanını yaraladıBAYBURT'ta Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) giden R.Ç. (34), temizlik görevlisi Zehra Erdemir'i (40), aralarında çıkan tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdü.

KETEM'de temizlik görevlisi kadını öldürüp, aynı bıçakla sağlık çalışanını yaraladı

BAYBURT'ta Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) giden R.Ç. (34), temizlik görevlisi Zehra Erdemir'i (40), aralarında çıkan tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdü. Aynı bıçakla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan'ı da (47) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

Olay saat 08.30 sıralarında, Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'ndeki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) meydana geldi. KETEM'e gelen şüpheli R.Ç., henüz bilinmeyen nedenle, merkezde temizlik görevlisi olarak çalışan Zehra Erdemir ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan'la tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli R.C. elindeki bıçakla, Zehra Erdemir ve Süleyman Alan'ı vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Erdemir ve Alan, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik görevlilerince yakalanan saldırgan, polis ekiplerine teslim edildi.

ERDEMİR, KURTARILAMADI

Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Zehra Erdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Aynı hastanede tedavi altına alınan Süleyman Alan'ın ise, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bayburt-ketem'de temizlik görevlisi kadını öldürüp, aynı bıçakla sağlık çalışanını yaraladı

Bayburt, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:02 Kaynak: DHA
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